Главный тренер «СКА-Невы» покинул клуб. Команда заняла второе место в регулярке ВХЛ

В тренерском штабе «СКА-Невы» произошли изменения, сообщается на официальном сайте клуба.
Главным тренером команды назначен Александр Титов, который ранее работал в штабах основной команды СКА, «СКА-Невы» и «СКА-1946». Кроме того, в штаб команды вошёл Илья Горбушин, ранее возглавлявший «СКА-1946» и занимавший пост старшего менеджера клуба по подготовке резерва. Андрей Козырев покинул клуб по семейным обстоятельствам.
«Большое спасибо руководству СКА за доверие. Благодарю весь персонал и всех хоккеистов. Огромное спасибо всем болельщикам за поддержку, отдельная благодарность «Рыжему сектору»! Вы были с командой с первого дня моей работы здесь, у нас сразу сложились тёплые дружеские отношения. Очень рад, что вы есть у «СКА-Невы», а «СКА-Нева» есть у вас. Продолжайте поддерживать команду, вы достойны увидеть Кубок Петрова в «Хоккейном городе»!
К сожалению, по семейным обстоятельствам я не смогу продолжить тренировать «СКА-Неву» в этом сезоне. Желаю команде огромной удачи в плей-офф. Буду с большим вниманием следить за успехами всех команд системы СКА. Ещё раз всем спасибо!» — говорится в сообщении.
Отметим, что «СКА-Нева» занял второе место в регулярном чемпионате ВХЛ, отстав от «Югры» на два очка. В первом раунде плей-офф команда играет с «Нефтяником» и лидирует в серии — 1-0.
- 25 февраля 2022
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