«Жена сказала, что я похож на Гарри Поттера». Гавриков – о травме в матче с «Каролиной»

26-летний российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков высказался о полученном повреждении в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (0:4).
«Конечно, это болезненное повреждение. Сколько швов наложили? Не беспокойтесь об этом. Жена сказала, что теперь я похож на Гарри Поттера», — приводит слова Гаврикова с пресс-конференции журналист Джефф Свобода в «Твиттере».
Напомним, Гавриков получил травму после того, как в одном из игровых эпизодов шайба угодила ему в лицо. В текущем сезоне Владислав принял участие в 49 матчах за «Коламбус», в которых набрал 23 (2+21) очка при показателе полезности «+5» и 32 минутах штрафного времени. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 174 играх, забив 9 голов и сделав 44 результативные передачи при коэффициенте полезности «-7».
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