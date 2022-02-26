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Гол Свечникова не помог «Виннипегу» одолеть «Колорадо»

Гол Свечникова не помог «Виннипегу» одолеть «Колорадо»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Колорадо Эвеланш» принимал «Виннипег Джетс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:3.

В составе победителей забивали Габриэль Ландеског (хет-трик), Натан Маккиннон (дубль) и Андре Бураковски. У гостей заброшенными шайбами отметились Кайл Коннор, российский нападающий Евгений Свечников и Адам Лаури.

У россиянина Валерия Ничушкина две голевые передачи.

На счету Евгения Свечникова становится 11 (4+7) результативных действий в 42 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «+2». Всего за карьеру в НХЛ он заработал 23 (9+14) очка в 83 встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2022, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Коннор (Дюбуа, Диллон) – 02:13 (5x5)   0:2 Свечников (Моррисси, Дюбуа) – 07:48 (5x5)   0:3 Лаури (Тонинато) – 16:26 (4x5)   1:3 Ландеског (Рантанен, Тэйвз) – 23:10 (5x5)   2:3 Маккиннон (Рантанен, Бураковски) – 32:20 (5x5)   3:3 Ландеског (Ничушкин, Кадри) – 37:17 (5x5)   4:3 Бураковски (Тэйвз, Макар) – 40:56 (5x5)   5:3 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 52:13 (5x5)   6:3 Ландеског (Ничушкин, Кадри) – 53:11 (5x5)
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