Гол Свечникова не помог «Виннипегу» одолеть «Колорадо»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Колорадо Эвеланш» принимал «Виннипег Джетс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:3.



В составе победителей забивали Габриэль Ландеског (хет-трик), Натан Маккиннон (дубль) и Андре Бураковски. У гостей заброшенными шайбами отметились Кайл Коннор, российский нападающий Евгений Свечников и Адам Лаури.



У россиянина Валерия Ничушкина две голевые передачи.



На счету Евгения Свечникова становится 11 (4+7) результативных действий в 42 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «+2». Всего за карьеру в НХЛ он заработал 23 (9+14) очка в 83 встречах.