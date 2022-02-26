Iltalehti: у «Йокерита» нет шансов продолжить играть в КХЛ. Клуб перестанет существовать

Журналист финского издания Iltalehti Пекка Ялонен поделился информацией, что «Йокерит» в следующем сезоне не сыграет в КХЛ. Клуб находится на грани исчезновения.

«Джокеры» должны были начать плей-офф на следующей неделе со «Спартаком» в Москве. «Йокерит» объявил об окончании сезона, хотя в то же время мог объявить, что восьмилетнее путешествие в КХЛ также подошло к концу.



У «Йокерита» нет шансов продолжить выступление в КХЛ в следующем сезоне. У «джокеров» скоро не будет спонсоров, зрителей, арены или, возможно, многих игроков в Финляндии. Олигарх Владимир Потанин будет продолжать финансировать «джокеров» до тех пор, пока ему приказывают. И когда он закроет краны денег, хоккейный клуб «Йокерит» обанкротится в ту же секунду.



«Йокерит» нигде не сыграет в следующем сезоне. Ни в КХЛ, ни в СМ-Лиге (первая финская лига), ни во второй финской лиге. Когда будет объявлено, что приключение в КХЛ подошло к концу, «джокеры» перестанут существовать в своём нынешнем виде. Это оставит «Йокерит» в Хельсинки.



Прежде чем «Йокерит» сможет играть даже во второй финской лиге, не говоря уже о СМ-Лиге, необходима новая компания и организация. Где можно найти плательщика или организацию, которая станет владельцем? Где новая домашняя арена? Теоретически есть только два варианта: нынешний домашний зал ХИФК или «Эспоо Метро Арена».



По состоянию на пятницу ни один игрок «Йокерита» ещё не объявил, что хочет расторгнуть контракт с клубом. Это просто вопрос времени. Прежде чем какой-либо игрок сможет перейти в другой клуб, «джокеры» должны расторгнуть контракт игрока с КХЛ и уведомить КХЛ, чтобы игроку было разрешено перейти в другую команду. Однако это только технический вопрос.



Это такое же чисто техническое решение, как объявление «джокеров» покинуть КХЛ раз и навсегда. Информацию об этом можно ожидать не позднее лета», — приводит слова Ялонена Iltalehti.