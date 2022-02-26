Советник главы набсовета «Спартака» прокомментировал досрочный выход клуба во 2-й раунд

Советник главы наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский прокомментировал новость, что «Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина.

«Естественно, когда проводишь матчи, есть игровой тонус. «Спартаку» нужно будет искать партнёров, с кем сыграть. Очень жалко, что «Йокерит» не участвует, но это их выбор. Есть определённый регламент: если команда не выходит на игру, ей записывается техническое поражение. Регламент принят лигой, здесь мы ничего не можем сделать, только выполнять его.



«Спартак» готовится к следующему раунду, думаю, найдёт партнёров, с которыми можно сыграть товарищеские матчи. А что ещё приходится делать в этой ситуации? И ждать следующего соперника», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.