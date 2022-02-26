Сушинский: поднял бы «Торпедо» на строчку выше. «Спартаку» неинтересно сидеть просто так

Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал новость, что «Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина.
«И так уже полтора месяца не играют. Не знаю, найдёт ли сейчас «Спартак» соперника, чтобы поиграть во время плей-офф. Это плохо, всегда хочется играть в режиме.
Я бы принял решение о поднятии «Торпедо» на строчку выше, если «Йокерит» отказался, надо же кому-то было играть. «Спартаку» самому неинтересно сидеть просто так. Российский клуб можно было запустить», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее КХЛ вынесла решение по серии первого раунда плей-офф КХЛ «Йокерит» — «Спартак». Финнам присудили технические поражения в серии, а москвичи автоматически прошли в следующий раунд.
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