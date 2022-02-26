СКА в овертайме обыграл «Торпедо» в контрольном матче в Петербурге

Только что в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге завершился контрольный матч, в котором местный СКА принимал нижегородское «Торпедо». Эту встречу выиграли армейцы в овертайме со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).
На 52-й минуте Йоонас Кемппайнен открыл счёт в матче с передач Мэта Робинсона и Андрея Кузьменко, а на 60-й гости сняли вратаря и сравняли счёт – отличился Николай Демидов.
На второй минуте овертайма победу петербуржцам принёс гол Никиты Гусева.
Эта встреча проходила в рамках подготовки команды из Петербурга к плей-офф. Напомним, в первом раунде СКА сыграет с минским «Динамо».
В начале февраля Континентальная хоккейная лига объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата. Участники плей-офф определялись по проценту набранных очков.
Отметим, «Торпедо» не попало в плей-офф, оставшись на девятом месте. 25 февраля «Йокерит» снялся с чемпионата, а «Спартак» прошёл во второй раунд.
- 26 февраля 2022
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