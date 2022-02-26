«Эдмонтон» интересуется форвардом СКА Андреем Кузьменко

«Эдмонтон Ойлерз» проявляет интерес к нападающему петербургского СКА Андрею Кузьменко, об этом сообщает Edmonton journal.



В текущем сезоне нападающий набрал 53 очка: забросил 20 шайб и отдал 33 результативные передачи.

Напомним, срок действия контракта форварда с армейцами заканчивается 30 апреля 2022 года.

В январе Андрей вошёл в запасной состав сборной России на Олимпиаду-2022, но по ходу турнира покинул расположение команды из-за травмы. Однако через несколько дней после возвращения Кузьменко играл в первом звене армейцев в товарищеском турнире в Сочи.



В текущем сезоне «Эдмонтон» набрал 59 очков и после 51 игры занимает девятое место в таблице Западной конференции. В эти минуты команда проводит матч регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз».