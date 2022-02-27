В Чехии прекратили выдачу разрешений на въезд российским спортсменам

Глава Национального спортивного агентства Чехии Филип Нойссер сообщил, что организация прекратила все процессы с выдачей разрешений на въезд спортсменов из Российской Федерации в Чехию.
«Ситуация на Украине критическая, нужно переходить от слов к делу. В сотрудничестве с правительством Чехии сегодня я принял решение немедленно приостановить выдачу разрешений на въезд для спортсменов Российской Федерации.
Мы должны быть едины в чешской спортивной семье. Особенно это касается международных матчей со сборными России. Не может быть так, что одна спортивная организация отказывается от проведения матчей со сборной России, а другая без проблем сыграла бы с ними. Чешский спорт должен действовать в унисон с правительством Чехии и партнёрами из Евросоюза. Поэтому в воскресенье я созвал председателей крупнейших чешских спортивных союзов», — цитирует Нойссера Agentura Sport.
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