Матч «Нэшвилл» — «Тампа» вошел в топ-10 в истории по посещаемости
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Ниссан Стэдиум» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нэшвилл Предаторз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:2.
Эта встреча, проходившая в рамках стадионной серии, вошла в топ-10 в истории хоккея по посещаемости. На игру пришли 68 619 зрителей – это 10-й результат.
Эта встреча превзошла предыдущий показатель на 508 зрителей матч «Зимней классики» НХЛ в 2011 году, где «Питтсбург Пингвинз» играл с «Вашингтон Кэпиталз».
Отметим, что в зачёт не попала «Зимняя классика» 2014 года. По неофициальным данным, матч посетили 105 491 человек, но точное количество зрителей установить не удалось.
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