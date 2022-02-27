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Гол Капризова не помог «Миннесоте» набрать очки в матче с «Калгари»

Гол Капризова не помог «Миннесоте» набрать очки в матче с «Калгари»
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В Калгари на «Скотиабанк Саддлдом» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:3 (3:1, 2:0, 2:2).

В составе победителей по дублю оформили Мэттью Ткачук и Тайлер Тоффоли, по шайбе забросили Эрик Гудбрансон, Эндрю Манджапане и Блейк Коулман. За «Миннесоту» отличились Фредерик Годро, Ник Бьюстад и россиянин Кирилл Капризов.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
7 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Годро (Меррилл, Фиала) – 01:36 (5x5)   1:1 Тоффоли (Андерссон, Ханифин) – 10:29 (5x5)   2:1 Ткачук (Линдхольм, Тоффоли) – 11:49 (5x4)   3:1 Гудбрансон (Задоров, Ткачук) – 17:42 (5x5)   4:1 Манджапане (Коулман, Андерссон) – 36:44 (5x5)   5:1 Коулман (Линдхольм) – 39:19 (4x5)   5:2 Бьюгстад (Болди) – 53:25 (5x5)   5:3 Капризов (Цуккарелло) – 54:35 (5x5)   6:3 Ткачук (Годро) – 58:06 (en)   7:3 Тоффоли (Танев) – 59:18 (en)

После 50 игр «Миннесота» занимает четвёртое место на Западе, набрав 65 очков. «Калгари» в той же конференции идёт на второй строчке с 68 баллами после 51 матча.

В текущем сезоне на счету Капризова 49 матчей, где он набрал 63 очка: забросил 24 шайбы и отдал 39 результативных передач.

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