Гол Капризова не помог «Миннесоте» набрать очки в матче с «Калгари»
Поделиться
В Калгари на «Скотиабанк Саддлдом» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:3 (3:1, 2:0, 2:2).
В составе победителей по дублю оформили Мэттью Ткачук и Тайлер Тоффоли, по шайбе забросили Эрик Гудбрансон, Эндрю Манджапане и Блейк Коулман. За «Миннесоту» отличились Фредерик Годро, Ник Бьюстад и россиянин Кирилл Капризов.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
7 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Годро (Меррилл, Фиала) – 01:36 (5x5) 1:1 Тоффоли (Андерссон, Ханифин) – 10:29 (5x5) 2:1 Ткачук (Линдхольм, Тоффоли) – 11:49 (5x4) 3:1 Гудбрансон (Задоров, Ткачук) – 17:42 (5x5) 4:1 Манджапане (Коулман, Андерссон) – 36:44 (5x5) 5:1 Коулман (Линдхольм) – 39:19 (4x5) 5:2 Бьюгстад (Болди) – 53:25 (5x5) 5:3 Капризов (Цуккарелло) – 54:35 (5x5) 6:3 Ткачук (Годро) – 58:06 (en) 7:3 Тоффоли (Танев) – 59:18 (en)
После 50 игр «Миннесота» занимает четвёртое место на Западе, набрав 65 очков. «Калгари» в той же конференции идёт на второй строчке с 68 баллами после 51 матча.
В текущем сезоне на счету Капризова 49 матчей, где он набрал 63 очка: забросил 24 шайбы и отдал 39 результативных передач.
Комментарии
- 27 февраля 2022
-
09:10
-
08:42
-
08:29
-
08:03
-
06:39
-
06:08
-
05:52
-
05:40
-
02:26
-
01:45
-
00:17
-
00:00
- 26 февраля 2022
-
23:21
-
23:13
-
23:06
-
22:38
-
22:08
-
21:04
-
20:58
-
20:15
-
19:58
-
19:24
-
19:06
-
18:47
-
17:04
-
16:56
-
15:55
-
15:34
-
15:09
-
14:37
-
14:01
-
14:00
-
13:30
-
13:14
-
12:55
Партнерский контент