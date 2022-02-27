Гол Капризова не помог «Миннесоте» набрать очки в матче с «Калгари»

В Калгари на «Скотиабанк Саддлдом» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:3 (3:1, 2:0, 2:2).



В составе победителей по дублю оформили Мэттью Ткачук и Тайлер Тоффоли, по шайбе забросили Эрик Гудбрансон, Эндрю Манджапане и Блейк Коулман. За «Миннесоту» отличились Фредерик Годро, Ник Бьюстад и россиянин Кирилл Капризов.

После 50 игр «Миннесота» занимает четвёртое место на Западе, набрав 65 очков. «Калгари» в той же конференции идёт на второй строчке с 68 баллами после 51 матча.

В текущем сезоне на счету Капризова 49 матчей, где он набрал 63 очка: забросил 24 шайбы и отдал 39 результативных передач.