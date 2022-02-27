Салливан: Малкин может делать с шайбой то, что не могут другие

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением об игре российского нападающего команды Евгения Малкина, который забросил единственную шайбу в матче с командой из Нью-Йорка и принёс «Пингвинз» победу.



«Джино играет на своих инстинктах. Он может делать с шайбой то, что не могут делать другие. Это и делает его одним из самых больших талантов своего поколения», – цитирует Салливана официальный сайт НХЛ на русском языке.

В текущем сезоне Малкин провёл 18 матчей и набрал 19 очков: на его счету восемь заброшенных шайб и 11 результативных передач.

На данный момент «Питтсбург» провёл 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 72 очка. Сейчас команда располагается на пятом месте в таблице Восточной конференции.