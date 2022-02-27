Терещенко — о словах Гретцки: хоккей объединяет. Наша сборная должна играть на МЧМ

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко отреагировал на слова лучшего снайпера и бомбардира в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Уэйна Гретцки, который предложил лишить Россию права играть на молодёжном чемпионате мира.



«Спорт должен оставаться вне политики. Почему другие страны не призывали отстранить? Это большая политика. Наша сборная должна играть. Надеюсь и верю, что всё будет хорошо. Хоккей объединяет. Так и должно быть», – сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, молодёжный чемпионат мира – 2022 должен пройти в августе в Канаде. Ранее турнир, который начался в декабре 2021 года, был отменён из-за пандемии коронавируса.

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