Уэйн Гретцки призвал не пустить Россию играть на МЧМ в Канаде

Лучший снайпер и бомбардир в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Уэйн Гретцки призвал не пустить сборную России к играм на МЧМ, который будет проходить в Канаде.
«Мы все согласны, что это бессмысленная война. Этим утром я говорил с парой ребят, которые живут в Киеве. Они увезли свои семьи на машине из города, вернулись и взяли в руки оружие, чтобы защищать свой город.
Мы все желаем всем на Украине всего наилучшего и молимся за них.
Если мы хотим отправить домой хоккеистов, то это должны быть не только они, в Канаде работает много людей других профессий. Очень рад, что сборная Польши по футболу высказалась и отказалась играть с ними. Думаю, международный хоккей должен сказать, что не позволит им играть на МЧМ. Раз игры будут проходить в Эдмонтоне, то мы, канадцы, должны занять такую позицию», – приводит слова Гретцки TSN.
- 27 февраля 2022
-
08:03
-
06:39
-
06:08
-
05:52
-
05:40
-
02:26
-
01:45
-
00:17
-
00:00
- 26 февраля 2022
-
23:21
-
23:13
-
23:06
-
22:38
-
22:08
-
21:04
-
20:58
-
20:15
-
19:58
-
19:24
-
19:06
-
18:47
-
17:04
-
16:56
-
15:55
-
15:34
-
15:09
-
14:37
-
14:01
-
14:00
-
13:30
-
13:14
-
12:55
-
12:24
-
12:00
-
11:43