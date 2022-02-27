Стало известно, кого возглавит Марьямяки. 27 февраля он расторг контракт с «Йокеритом»
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Финский тренер Лаури Марьямяки, расторгнувший контракт с «Йокеритом» 27 февраля, станет главным тренером клуба «Кярпят», выступающего в Финляндии. Об этом сообщает официальный сайт команды.
Специалист уже работал в команде с 2013 по 2016 год.
Ещё в ноябре Марьямяки сообщил, что по окончании сезона покинет «Йокерит». Он возглавлял «джокеров» с 2018 года.
Напомним, регулярный чемпионат КХЛ досрочно завершился в начале февраля. «Йокерит» вошёл в состав участников плей-офф и в первом раунде должен был встретиться с московским «Спартаком», однако команда приняла решение сняться с Кубка Гагарина – 2022.
Таким образом, москвичи автоматически прошли в следующий раунд, так как финскому клубу были засчитаны технические поражения.
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