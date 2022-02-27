Чинахов не сыграет в матче с «Питтсбургом» по решению тренерского штаба

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» по решению тренерского штаба, сообщает в «Твиттере» журналист Джефф Свобода.



В текущем регулярном чемпионате 21-летний форвард принял участие в 43 матчах, в которых забросил шесть шайб и отдал пять голевых передач при показателе полезности «-18». Это первый сезон Чинахова в НХЛ.



«Коламбус» в настоящий момент располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 55 баллов после 52 сыгранных матчей. Матч между «Блю Джекетс» и «Пингвинз» состоится завтра, 28 февраля, в Коламбусе. Начало — в 2:00 по московскому времени.