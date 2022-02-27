«Авангард» опубликовал ролик, в котором хоккеисты клуба сыграли в «Что? Где? Когда?»

Омский «Авангард» на официальном YouTube-канале представил видеоролик, в котором хоккеисты клуба сыграли в знаменитую телевизионную игру «Что? Где? Когда?», выпущенную под собственным названием «Что? Где? Авангард?».



Участие приняли игроки клуба: Сергей Толчинский, Павел Дедунов и Владимир Жарков, знаток клуба Ровшан Аскеров, актриса Янина Студилина, а также комик Роман Косицын.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале ХК «Авангард».

Напомним, по итогам завершившегося досрочно регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» занял пятое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина 2022 года на Востоке омский клуб сыграет с казанским «Ак Барсом».