«Авангард» опубликовал ролик, в котором хоккеисты клуба сыграли в «Что? Где? Когда?»
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Омский «Авангард» на официальном YouTube-канале представил видеоролик, в котором хоккеисты клуба сыграли в знаменитую телевизионную игру «Что? Где? Когда?», выпущенную под собственным названием «Что? Где? Авангард?».
Участие приняли игроки клуба: Сергей Толчинский, Павел Дедунов и Владимир Жарков, знаток клуба Ровшан Аскеров, актриса Янина Студилина, а также комик Роман Косицын.
Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале ХК «Авангард».
Напомним, по итогам завершившегося досрочно регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» занял пятое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина 2022 года на Востоке омский клуб сыграет с казанским «Ак Барсом».
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