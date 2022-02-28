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«Ванкувер» на выезде уверенно победил «Рейнджерс». У Панарина – голевая и «-1»

«Ванкувер» на выезде уверенно победил «Рейнджерс». У Панарина – голевая и «-1»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась уверенной победой в исполнении гостей со счётом 5:2.

За «Ванкувер» отличились Таннер Пирсон, Тайлер Майерс, Юхо Ламмикко, Мэттью Хаймор и Элиас Петтерссон. Авторами заброшенных шайб в составе «Рейнджерс» стали Алекси Лафренье и Райан Строум.

30-летний российский форвард «синерубашечников» Артемий Панарин провёл на льду 19 минут 7 секунд и отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-1». У него 56 (14+42) очков в 48 матчах.

Ворота «Рейнджерс» в этом матче защищал Александр Георгиев, отразивший 29 бросков из 33. Его коллега по амплуа из «Ванкувера» Тэтчер Демко совершил 31 сейв и отдал голевую передачу на Петтерссона, забросившего в пустые ворота.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2022, понедельник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Пирсон (Миллер) – 03:12 (5x5)   0:2 Майерс (Миллер, Хаймор) – 19:21 (5x5)   0:3 Ламмикко (Шенн) – 26:06 (5x5)   0:4 Хаймор (Экман-Ларссон, Майерс) – 35:16 (5x4)   1:4 Лафренье (Зибанеджад) – 49:53   2:4 Строум (Панарин, Фокс) – 54:03 (5x5)   2:5 Петтерссон (Демко) – 57:51 (en)
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