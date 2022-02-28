«Ванкувер» на выезде уверенно победил «Рейнджерс». У Панарина – голевая и «-1»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась уверенной победой в исполнении гостей со счётом 5:2.
За «Ванкувер» отличились Таннер Пирсон, Тайлер Майерс, Юхо Ламмикко, Мэттью Хаймор и Элиас Петтерссон. Авторами заброшенных шайб в составе «Рейнджерс» стали Алекси Лафренье и Райан Строум.
30-летний российский форвард «синерубашечников» Артемий Панарин провёл на льду 19 минут 7 секунд и отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-1». У него 56 (14+42) очков в 48 матчах.
Ворота «Рейнджерс» в этом матче защищал Александр Георгиев, отразивший 29 бросков из 33. Его коллега по амплуа из «Ванкувера» Тэтчер Демко совершил 31 сейв и отдал голевую передачу на Петтерссона, забросившего в пустые ворота.
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