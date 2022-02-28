Галлан: больше расстроен игрой в обороне, чем игрой Георгиева
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан поделился мнением об игре российского голкипера Александра Георгиева во встрече с «Ванкувер Кэнакс».
«Мы тоже виноваты. Прошел месяц. Я был больше расстроен игрой в обороне, чем игрой Джорджи, если честно. Мы не отработали назад при нескольких голах соперника, что привело к неприятным последствиям», – цитирует Галлана официальный сайт НХЛ на русском языке.
28 февраля в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась уверенной победой в исполнении гостей со счётом 5:2.
В этой встрече Георгиев отразил 29 бросков соперника из 33.
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