«Йокерит» расторг контракты с восемью игроками после снятия с плей-офф КХЛ

Финский «Йокерит» расторг контракты с восемью хоккеистами после решения о снятии команды с плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Ими стали: Марко Анттила, Ханнес Бьёрнинен, Хенри Икосен, Юлиус Юнттила, Томми Кивистё, Калле Коссила, Отто Лескинен и Давид Скленичка.
Напомним, 27 февраля команду покинул главный тренер Лаури Марьямяки. Ещё в ноябре специалист сообщал, что покинет команду по окончании сезона.
Регулярный чемпионат КХЛ досрочно завершился в начале февраля. «Йокерит» вошёл в состав участников плей-офф и в первом раунде должен был встретиться с московским «Спартаком», однако команда приняла решение сняться с розыгрыша Кубка Гагарина.
Таким образом, москвичи автоматически прошли в следующий раунд, так как финскому клубу были засчитаны технические поражения.
Финский клуб выступает в лиге восьмой сезон (с сезона-2014/2015), наивысшим достижением является выход во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина в 2015 и 2018 годах, где они в обоих случаях уступали в серии ЦСКА (1-4 и 2-4 соответственно). В 2020 году финны также преодолели первый раунд, но плей-офф турнира был отменён из пандемии коронавируса.
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