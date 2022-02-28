«Йокерит» расторг контракты с восемью игроками после снятия с плей-офф КХЛ

Финский «Йокерит» расторг контракты с восемью хоккеистами после решения о снятии команды с плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Ими стали: Марко Анттила, Ханнес Бьёрнинен, Хенри Икосен, Юлиус Юнттила, Томми Кивистё, Калле Коссила, Отто Лескинен и Давид Скленичка.

Напомним, 27 февраля команду покинул главный тренер Лаури Марьямяки. Ещё в ноябре специалист сообщал, что покинет команду по окончании сезона.

Регулярный чемпионат КХЛ досрочно завершился в начале февраля. «Йокерит» вошёл в состав участников плей-офф и в первом раунде должен был встретиться с московским «Спартаком», однако команда приняла решение сняться с розыгрыша Кубка Гагарина.



Таким образом, москвичи автоматически прошли в следующий раунд, так как финскому клубу были засчитаны технические поражения.



Финский клуб выступает в лиге восьмой сезон (с сезона-2014/2015), наивысшим достижением является выход во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина в 2015 и 2018 годах, где они в обоих случаях уступали в серии ЦСКА (1-4 и 2-4 соответственно). В 2020 году финны также преодолели первый раунд, но плей-офф турнира был отменён из пандемии коронавируса.