Лямся рассказал о подготовке «Салавата» к серии плей-офф с «Сибирью»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф с «Сибирью».

«Сибирь» – сильная команда, которая играет от обороны. Нам будет необходимо выигрывать много борьбы в этой серии. Мы разбираем игры соперника и готовим план. Думаю, наша команда готова.

Был длительный перерыв без игр. Сначала команда перенесла болезнь, затем мы тренировались без игроков, которые уехали на Олимпиаду. Было непросто, но я доволен тем, как парни работали. У нас были игровые задачи, которые мы должны были решить перед плей-офф, и мы решали их во время четырёх товарищеских матчей. Единственное, непросто было отрабатывать игру в неравных составах, потому что Кадейкин, Мухамадуллин и финская тройка были на Олимпиаде.

Как оценю готовность легионеров к плей-офф после Олимпиады? На пять!

Что сказал финским игрокам после победы на Олимпийских играх? В течение всех Игр мы держали связь с ними. Я поздравил парней с победой, обычная беседа.

В последние годы Финляндия является главной хоккейной державой? Одной из лучших – это точно. За всеми успехами финского хоккея стоит большая работа тренеров и федерации. Хоккей Финляндии сейчас – спорт номер один. Победа на Олимпиаде является плодом совместной работы, иногда незаметной. Эта кооперация приводит к успеху.

Башкиров и Платт? У Башкирова было повреждение ноги. Сейчас он в порядке, тренируется вместе с командой в полную силу. Платт сегодня впервые вышел на лёд после травмы, провёл практику в жёлтой джерси. Завтра у нас будет тренировочный день, мы примем решение по составу», – цитирует специалиста официальная группа «Салавата Юлаева» во «Вконтакте».