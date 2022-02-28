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Хоккейный агент Мильштейн сообщил, что российским игрокам НХЛ поступают угрозы

Хоккейный агент Мильштейн сообщил, что российским игрокам НХЛ поступают угрозы
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Известный североамериканский обозреватель телекомпании TSN Даррен Дрегер сообщил об угрозах, которые поступают российским клиентам хоккейного агента Дэна Мильштейна.

«Я только что разговаривал с Дэном Мильштейном. Он выразил обеспокоенность по поводу реальных угроз своим российским клиентам как лично, так и в социальных сетях профсоюза игроков и клубов НХЛ. Мильштейн просит обеспечить дополнительную безопасность для своих игроков в Северной Америке», — написал Дрегер в «твиттере».

«Некоторые команды повышают свою безопасность. Часть российских хоккеистов получили серьёзные угрозы в личных сообщениях», — сообщил в «твиттере» журналист Дэвид Паньотта.

Отметим, что клиентами компании Gold Star, которым руководит Мильштейн, являются Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Владислав Гавриков и другие российские игроки, выступающие в Национальной хоккейной лиге.

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