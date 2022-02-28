Хоккейный агент Мильштейн сообщил, что российским игрокам НХЛ поступают угрозы

Известный североамериканский обозреватель телекомпании TSN Даррен Дрегер сообщил об угрозах, которые поступают российским клиентам хоккейного агента Дэна Мильштейна.



«Я только что разговаривал с Дэном Мильштейном. Он выразил обеспокоенность по поводу реальных угроз своим российским клиентам как лично, так и в социальных сетях профсоюза игроков и клубов НХЛ. Мильштейн просит обеспечить дополнительную безопасность для своих игроков в Северной Америке», — написал Дрегер в «твиттере».



«Некоторые команды повышают свою безопасность. Часть российских хоккеистов получили серьёзные угрозы в личных сообщениях», — сообщил в «твиттере» журналист Дэвид Паньотта.



Отметим, что клиентами компании Gold Star, которым руководит Мильштейн, являются Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Владислав Гавриков и другие российские игроки, выступающие в Национальной хоккейной лиге.