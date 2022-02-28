«Эдмонтон» рассматривает Флёри и Варламова в качестве усиления вратарской линии

«Эдмонтон Ойлерз» рассматривает варианты приобретения нового вратаря, сообщает журналист Sportsnet Марк Спектор.



Отмечается, что в список основных целей «нефтяников» входят голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри, а также российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов.



Россиянин в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 15 матчей, в которых отразил 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,67. Контракт Варламова с кэпхитом $ 5 млн в год рассчитан до конца сезона-2022/2023, в нём существует пункт, по которому он может составить стоп-лист из 16 команд, куда его нельзя обменять.



Флёри в текущем сезоне принял участие в 39 встречах, отражая 91,1% бросков, и коэффициенте надёжности 2,83. Летом 2022 года 37-летний голкипер может получить статус неограниченно свободного агента.