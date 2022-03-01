Александр Овечкин стал третьим российским игроком в НХЛ, сыгравшим 1250 матчей в лиге

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:3.

В этом матче принимал участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Для 36-летнего форварда сегодняшний матч стал 1250-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он обошёл Скотта Хартнелла по количеству матчей в НХЛ и вышел на 91-е место в истории лиги по этому показателю.

Также Овечкин стал третьим российским игроком в НХЛ, сыгравшим 1250 матчей в лиге. Национальный рекорд принадлежит Алексею Ковалёву (1316), а второе место занимает Сергей Гончар (1301).