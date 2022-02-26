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Александр Овечкин обошёл Фёдорова и вышел на третье место по матчам в НХЛ среди россиян

Александр Овечкин обошёл Фёдорова и вышел на третье место по матчам в НХЛ среди россиян
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В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

В этом матче принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Для 36-летнего форварда сегодняшний матч стал 1249-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он обошёл Сергея Фёдорова по количеству матчей в НХЛ среди россиян. Теперь он вышел на единоличное третье место.

Национальный рекорд принадлежит Алексею Ковалёву (1316), а второе место занимает Сергей Гончар (1301).

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 52 матчах, в которых записал в свой актив 32 гола и сделал 31 результативную передачу.

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