Американский форвард «Сибири» Ник Шор расторг контракт с клубом
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Американский нападающий Ник Шор расторг контракт с новосибирской «Сибирью», об этом сообщил агент игрока Алёша Пилко корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
В завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 29-летний форвард принял участие в 49 матчах, в которых набрал 26 (10+16) очков при показателе полезности «-2». Ранее Шор выступал в КХЛ за «Металлург», в сезоне-2018/2019 он провёл 43 матча с учётом плей-офф, набрав 21 (5+16) балл при общей полезности «+2».
«Сибирь» завершила регулярный сезон на шестом месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 новосибирский клуб сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым». Первый матч состоится завтра, 2 марта. Начало — в 17:00 мск.
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