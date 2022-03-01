Американский форвард «Сибири» Ник Шор расторг контракт с клубом

Американский нападающий Ник Шор расторг контракт с новосибирской «Сибирью», об этом сообщил агент игрока Алёша Пилко корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.



В завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 29-летний форвард принял участие в 49 матчах, в которых набрал 26 (10+16) очков при показателе полезности «-2». Ранее Шор выступал в КХЛ за «Металлург», в сезоне-2018/2019 он провёл 43 матча с учётом плей-офф, набрав 21 (5+16) балл при общей полезности «+2».



«Сибирь» завершила регулярный сезон на шестом месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 новосибирский клуб сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым». Первый матч состоится завтра, 2 марта. Начало — в 17:00 мск.