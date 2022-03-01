Бурдасов: знаю, что отстранили сборную России. Для меня самое важное — плей-офф

Нападающий СКА Антон Бурдасов прокомментировал позицию по поводу отстранения сборной России от международных соревнований.
«Мы сконцентрированы на плей-офф, знаю, что отстранили, но весь сезон я посвятил СКА и подготовке к плей-офф, потому что в сборной весь сезон не играл. Для меня плей-офф самое важное. Спорт всегда должен оставаться вне политики. Туда мы не лезем, занимаемся хоккеем.
Получится ли у СКА переключить фокус? На товарищеские игры приходил почти полный стадион, надеюсь, арена будет максимально забита. Всё равно это поможет отвлечься от новостей. Мы в команде договорились, что не будем обращать на новости внимания. Только команда, только плей-офф. Дадим людям позитив — поболеть за любимую команду, порадоваться», — передаёт слова Бурдасова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 1 марта 2022
-
14:15
-
14:04
-
13:56
-
13:47
-
13:42
-
13:38
-
13:36
-
13:33
-
13:17
-
13:13
-
13:08
-
13:01
-
12:39
-
12:16
-
12:12
-
12:06
-
11:48
-
11:32
-
11:00
-
10:39
-
10:18
-
10:06
-
10:00
-
09:38
-
09:31
-
09:22
-
09:13
-
08:49
-
08:28
-
07:59
-
07:37
-
07:34
-
07:12
-
07:07
-
07:03