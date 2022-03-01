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Бурдасов: знаю, что отстранили сборную России. Для меня самое важное — плей-офф

Бурдасов: знаю, что отстранили сборную России. Для меня самое важное — плей-офф
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Нападающий СКА Антон Бурдасов прокомментировал позицию по поводу отстранения сборной России от международных соревнований.

«Мы сконцентрированы на плей-офф, знаю, что отстранили, но весь сезон я посвятил СКА и подготовке к плей-офф, потому что в сборной весь сезон не играл. Для меня плей-офф самое важное. Спорт всегда должен оставаться вне политики. Туда мы не лезем, занимаемся хоккеем.

Получится ли у СКА переключить фокус? На товарищеские игры приходил почти полный стадион, надеюсь, арена будет максимально забита. Всё равно это поможет отвлечься от новостей. Мы в команде договорились, что не будем обращать на новости внимания. Только команда, только плей-офф. Дадим людям позитив — поболеть за любимую команду, порадоваться», — передаёт слова Бурдасова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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