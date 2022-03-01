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Уровень технической готовности «Арены-Омск» превышает 63%

Уровень технической готовности «Арены-Омск» превышает 63%
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Пресс-служба омского «Авангарда» сообщила в официальной группе во Вконтакте об уровне готовности строящийся «Арены-Омск».

«Завершается монтаж металлоконструкций фасада, внутренних перегородок, ведется отделка. Начался монтаж витража центрального фасада и установка оконных блоков.

Продолжается монтаж внешних и внутренних инженерных сетей. В чаше завершаются подготовительные работы для монтажа инженерных систем.

На площадке работает более 1200 человек», – написано в заявлении пресс-службы.

Многофункциональный спорткомплекс «Арена-Омск» предназначен для проведения хоккейных матчей, а также спортивно-зрелищных и концертных мероприятий. Объект должен был стать площадкой для проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Омске в 2023 году и домашней ареной ХК «Авангард», однако ИИХФ объявила о решении перенести турнир из России.

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