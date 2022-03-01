Уровень технической готовности «Арены-Омск» превышает 63%

Пресс-служба омского «Авангарда» сообщила в официальной группе во Вконтакте об уровне готовности строящийся «Арены-Омск».
«Завершается монтаж металлоконструкций фасада, внутренних перегородок, ведется отделка. Начался монтаж витража центрального фасада и установка оконных блоков.
Продолжается монтаж внешних и внутренних инженерных сетей. В чаше завершаются подготовительные работы для монтажа инженерных систем.
На площадке работает более 1200 человек», – написано в заявлении пресс-службы.
Многофункциональный спорткомплекс «Арена-Омск» предназначен для проведения хоккейных матчей, а также спортивно-зрелищных и концертных мероприятий. Объект должен был стать площадкой для проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Омске в 2023 году и домашней ареной ХК «Авангард», однако ИИХФ объявила о решении перенести турнир из России.
- 1 марта 2022
-
16:11
-
15:39
-
15:18
-
14:15
-
14:04
-
13:56
-
13:47
-
13:42
-
13:38
-
13:36
-
13:33
-
13:17
-
13:13
-
13:08
-
13:01
-
12:39
-
12:16
-
12:12
-
12:06
-
11:48
-
11:32
-
11:00
-
10:39
-
10:18
-
10:06
-
10:00
-
09:38
-
09:31
-
09:22
-
09:13
-
08:49
-
08:28
-
07:59
-
07:37
-
07:34