Канадская компания инвентаря отказалась использовать Овечкина и других россиян в рекламе

Канадская компания спортивного инвентаря CCM Hockey прекратит использовать нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и других российских игроков НХЛ в любых глобальных маркетинговых интеграциях.



«Нам, как и всему миру, очень грустно наблюдать за тем, что происходит на Украине. Хотя господин Овечкин не несёт ответственности за действия российского правительства, мы приняли решение не использовать его или любого другого российского игрока в какой-либо глобальной коммуникации на данный момент», – цитирует исполнительного директора CCM Марруана Наби TSN.



Сообщается, что даже когда компания перестанет показывать Овечкина и других российских игроков в рекламе, маловероятно, что она попытается разорвать контракты с этими игроками.



Также TSN приводит слова источника о возможном расторжении контракта Овечкина с компанией. «Они не хотят оказаться в суде, когда подадут на них в суд за нарушение контракта. Лучше просто заплатить, затаиться и посмотреть, куда пойдёт мир в следующем году».