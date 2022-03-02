Голы Сергачёва и Кучерова помогли «Тампе» выиграть у «Оттавы»

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Оттаву Сенаторз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:2.



У гостей заброшенными шайбами отметились Тайлер Эннис и Зак Сэнфорд.



У победителей забивали российский нападающий Никита Кучеров, Брейден Пойнт, Стивен Стэмкос (ему ассистировал Кучеров) и Кори Перри.



Примечательно, что последний гол за хозяев забил российский защитник Михаил Сергачёв. Таким образом, Сергачёв забил свой третий гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 24 результативные передачи в 48 играх.



Всего за карьеру в НХЛ Сергачёв принял участие в 332 матчах, в которых записал в вой актив 32 гола и сделал 131 результативную передачу.