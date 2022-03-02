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Голы Сергачёва и Кучерова помогли «Тампе» выиграть у «Оттавы»

Голы Сергачёва и Кучерова помогли «Тампе» выиграть у «Оттавы»
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Оттаву Сенаторз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:2.

У гостей заброшенными шайбами отметились Тайлер Эннис и Зак Сэнфорд.

У победителей забивали российский нападающий Никита Кучеров, Брейден Пойнт, Стивен Стэмкос (ему ассистировал Кучеров) и Кори Перри.

Примечательно, что последний гол за хозяев забил российский защитник Михаил Сергачёв. Таким образом, Сергачёв забил свой третий гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 24 результативные передачи в 48 играх.

Всего за карьеру в НХЛ Сергачёв принял участие в 332 матчах, в которых записал в вой актив 32 гола и сделал 131 результативную передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2022, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Эннис (Шабо, Браун) – 01:11 (5x5)   0:2 Сэнфорд (Уайт, Ткачук) – 03:43 (5x5)   1:2 Кучеров (Пойнт) – 07:15 (5x5)   2:2 Пойнт (Палат, Рутта) – 14:49 (5x5)   3:2 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 25:18 (5x4)   4:2 Перри (Марун, Макдона) – 36:08 (5x5)   5:2 Сергачёв (Пойнт) – 49:02 (5x5)
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