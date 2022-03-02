Сергачёв и Кучеров признаны второй и третьей звёздами матча с «Оттавой»

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Оттаву Сенаторз». Победу одержали хозяева со счётом 5:2.
У победителей забивали российский нападающий Никита Кучеров, Брейден Пойнт, Стивен Стэмкос (ему ассистировал Кучеров) и Кори Перри.
По итогам матча Пойнт признан первой звездой, Сергачёв – второй, а Кучеров – третьей.
Примечательно, что последний гол за хозяев забил российский защитник Михаил Сергачёв. Таким образом, Сергачёв забил свой третий гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 24 результативные передачи в 48 играх.
Всего за карьеру в НХЛ Сергачёв принял участие в 332 матчах, в которых записал в свой актив 32 гола и сделал 131 результативную передачу.
На счету Кучерова в текущем сезоне 26 очков в 17 играх: 10 голов и 16 результативных передач.
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