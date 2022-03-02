«Салават» расторг контракт с Плэттом по обоюдному соглашению без выплат

«Салават Юлаев» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с форвардом Джеффом Плэттом по соглашению сторон без выплат.
36-летний канадский форвард, который также имеет белорусское гражданство, выступал в Континентальной хоккейной лиге с 2008 года за минское «Динамо» (2008-2014), «Локомотив» (2014-2015), ЦСКА (2015-2016, 2016-2018), «Йокерит» (2018-2019), «Автомобилист» (2019-2020) и «Салават Юлаев» (2020-2022).
В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ Плэтт провёл 40 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал семь голевых передач при показателе полезности «+1». Всего на его счету 724 матча в лиге, в которых форвард набрал 369 (202+167) очков при общей полезности «+17».
«Салават Юлаев» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина сыграет с новосибирской «Сибирью».
- 2 марта 2022
-
11:41
-
11:00
-
10:56
-
10:53
-
10:47
-
09:41
-
09:32
-
09:23
-
09:21
-
08:31
-
08:24
-
07:45
-
07:06
-
06:49
-
06:29
-
05:57
-
05:49
-
05:33
-
04:55
-
04:18
-
03:51
- 1 марта 2022
-
23:02
-
22:42
-
22:34
-
22:32
-
22:26
-
22:22
-
22:17
-
21:57
-
21:28
-
21:20
-
21:02
-
20:53
-
20:41
-
20:17