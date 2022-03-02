Петунин: если не хотеть выиграть Кубок Гагарина, стать чемпионом, то зачем вообще играть?

Нападающий московского «Динамо» Александр Петунин рассказал о целях команды на Кубок Гагарина – 2022.

Помогли ли товарищеские игры вкатиться, вернуть игровую форму? В любом случае плей-офф – это вообще другой хоккей, не такой как в регулярном чемпионате. Совсем не такая игра. Поэтому, несмотря на товарищеские матчи, в первых матчах плей-офф нужно будет втянуться.

С каким настроением команда подходит к плей-офф? С решительным. У нас одна цель — хотим выиграть Кубок Гагарина. Никакой другой задачи в «Динамо» и быть не может.

«Северсталь»? Мы сыграли с ними дважды в этом сезоне, раз выиграли, раз проиграли. Опять же, в плей-офф будет другая игра, но те игры показали, что «Северсталь» — серьёзный соперник. Все знают, что «Северсталь» стабильно играет по ходу чемпионата, это молодая и агрессивная команда. Поэтому настраиваемся серьёзно, понимаем, что легко не будет.

«Северсталь» играла против «Динамо» в первом раунде и в прошлом сезоне, и я играл за череповчан, чем запомнилась та серия? Тем, что, несмотря на итоговый счёт в серии 4-1 в пользу «Динамо», все игры были очень упорные. Конечно, запомнился тот матч, когда мы вели в счёте, пропустили за три секунды до конца основного времени и в итоге уступили.

Было очень обидно! В целом-то в той серии «Северсталь» «Динамо» не уступала. Это был хороший опыт. Но теперь я по другую сторону и готовлюсь к серии, не думая о том, что было раньше.



Тот сезон в «Северстали» получился самым результативным в КХЛовской карьере, что помогло прибавить? Сложно сказать. Наверное, на это было много причин. Это был мой первый полноценный сезон в лиге, когда по ходу чемпионата меня не отправляли никуда, игровое время увеличилось. С некоторыми ребятами я уже выступал какое-то время, например, с Владиславом Кодолой второй-третий сезон играл вместе, появилась уже какая-то сыгранность. Где-то получалось поймать свою игру, и всё вместе сложилось хорошо.



Перед любой командой стоят свои задачи. В начале сезоне цель одна — попасть в плей-офф. Там уже появляется новая цель — дойти до Кубка. Всегда надо ставить перед собой только высокие цели, быть амбициозным. Если не хотеть выиграть Кубок Гагарина, стать чемпионом, то зачем вообще играть?



Наверное, всё же у меня пока ещё не очень много опыта игры в плей-офф КХЛ. Да и в Высшей лиге всего два сезона с плей-офф было, во второй раз получилось выиграть. В плей-офф на совершенно другой уровень выходит важность командной игры — надо, чтобы вся команда была друг за друга», – цитирует Петунина официальный сайт КХЛ.