Агент российских игроков в НХЛ: я гордый американец, поэтому прошу — давайте объединимся!

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы многих российских игроков в НХЛ, прокомментировал ситуацию с отношением к своим клиентам в лиге.

«Дискриминация и расизм, с которыми сейчас сталкиваются эти российские и белорусские игроки, поражают. Мы отброшены на 30 лет назад. Мне звонят игроки. Они беспокоятся, смогут ли они играть, будут ли они в безопасности. Мне звонят их родители.



Хотя некоторые из моих клиентов могут свободно говорить, находясь в безопасности в Северной Америке, их семья может быть тщательно изучена у себя дома — и может случиться всё что угодно. Я гордый американец, поэтому прошу: давайте объединимся! Дом моего детства бомбят, когда я разговариваю со своими друзьями, которые находятся там. Я не спал шесть дней, потому что это очень трудное время. Но люди выбирают не ту толпу. Я могу говорить от имени своих клиентов: они хотят мира во всём мире, как и все остальные. Но с ними так не обращаются.

На неделе один из его клиентов, будучи в дороге, подвергся нападению со стороны кого-то на улице. Ему кричали: «Вали в свою страну». Люди желают им смерти. Но мои клиенты тоже люди. Они хоккеисты. Они привносят свой вклад в наше общество, платят миллионы долларов налогов для поддержки США и Канады, а также занимаются благотворительностью. Перестаньте смотреть на них как на агрессоров. Перестаньте быть расистами.



Нескольким клиентам из НХЛ угрожали смертью. Мои клиенты не так нервничают за себя. Но, когда они в дороге, а дома у них жена и новорождённый ребенок одни, возникают серьёзные проблемы», — приводит слова Мильштейна ESPN.