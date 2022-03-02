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Амиров — игрокам «Салавата»: мы вместе поднимем Кубок Гагарина над головой

Амиров — игрокам «Салавата»: мы вместе поднимем Кубок Гагарина над головой
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Нападающий Родион Амиров на своей странице в «Инстаграме» записал видеообращение к своей команде, «Салавату Юлаеву», пожелав уфимцам удачи в матче первого раунда плей-офф с «Сибирью».

«Спасибо за вашу поддержку. Я очень тронут. Сейчас я нахожусь очень далеко от вас, но сердцем всегда с вами.

Сегодня первый матч плей-офф, поэтому хотел бы пожелать своим братишкам, команде «Салават Юлаев», только победы. Надеюсь, что в скором времени я приеду и мы вместе поднимем Кубок Гагарина над головой. Я буду за вас очень болеть, переживать. Вместе мы победим. «Салават», алга («алга» в переводе с башкирского значит «вперёд». — Прим. «Чемпионата»)!» — сказал Амиров.

Напомним, ранее стало известно, что у игрока обнаружена опухоль головного мозга. 20-летний хоккеист выступает в КХЛ за «Салават Юлаев» на правах аренды из «Торонто Мэйпл Лифс». Уфимцы в знак поддержки Амирову вышли на раскатку перед матчем в свитерах с его фамилией.

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