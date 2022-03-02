Председатель совета директоров ХК «Динамо» Мск: финансирование на этот сезон не срежется

Президент — председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал о продолжении сотрудничества с банком ВТБ.

«Генеральный спонсор московского «Динамо» банк ВТБ нам уже прислал договор на продолжение сотрудничества на будущий год, несмотря на известные сложности. Финансирование на этот сезон не срежется. Сегодня мы выплатили зарплату игрокам за февраль, никаких задолженностей по этой части нет», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее банк ВТБ объявил о передаче контрольного пакета акций футбольного «Динамо» одноимённому Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу. Речь шла о плановой передаче пакета акций.

Напомним, также Воронин рассказал о ситуации с легионерами московского клуба.