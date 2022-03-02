Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал отъезд Маркуса Гранлунда

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу в первом матче плей-офф Кубка Гагарина с «Сибирью» (2:1), а также отъезд нападающих Джеффа Плэтта и Маркуса Гранлунда.

«Хороший хоккейный матч, битва удалась. Важно, что удалось победить, победа придаст нам энергии. Соперник сыграл так, как мы ожидали. Отъезд Плэтта и Гранлунда? Для нас это стало вызовом, но постарались сцентрироваться на том, что мы можем изменить в нашей игре. С каждым днём наши игроки будут взаимодействовать только лучше. С Гранлундом мы разговаривали, но сказать подробностей не могу. Давайте говорить больше о хоккее.



Ребята находились на Олимпийских играх, у кого-то был длительный перерыв, поэтому не так просто было войти в ритм. Нам нужно найти ключи к победе в серии, соперник силён и здорово защищается. Каждый хочет выиграть за четыре матча, но соперник, повторюсь, силён. Нам надо быть спокойными и концентрироваться на своей игре. Не покину ли я команду до конца сезона? Давайте говорить про хоккей», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.