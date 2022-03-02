Шимон Грубец совершил один из лучших сейвов сезона, достав шайбу из пустых ворот
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В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» встречается с омским «Авангардом». Счёт к середине второго периода встречи равный — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На старте второго игрового отрезка «Ак Барс» провёл очень опасную атаку. Данис Зарипов сделал поперечный перевод, Эрик Фер принял шайбу перед пустыми воротами. Канадца никто не контролировал, поэтому у Фера было время, чтобы прицелиться и опасно бросить в угол. Тем не менее Шимон Грубец в эффектном броске спас команду, поймав шайбу в ловушку.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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