Шимон Грубец совершил один из лучших сейвов сезона, достав шайбу из пустых ворот

В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» встречается с омским «Авангардом». Счёт к середине второго периода встречи равный — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На старте второго игрового отрезка «Ак Барс» провёл очень опасную атаку. Данис Зарипов сделал поперечный перевод, Эрик Фер принял шайбу перед пустыми воротами. Канадца никто не контролировал, поэтому у Фера было время, чтобы прицелиться и опасно бросить в угол. Тем не менее Шимон Грубец в эффектном броске спас команду, поймав шайбу в ловушку.

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