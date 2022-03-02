The Athletic: Овечкин не войдёт в топ-7 бомбардиров регулярки НХЛ, Капризов его обгонит

Обозреватель The Athletic Дом Лущишин составил свой прогноз по тому, как завершится гонка снайперов и бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.

Журналист считает, что лучшим бомбардиром регулярки станет капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Предположительно он наберёт 116-117 очков. Вторым в списке финиширует одноклубник канадца — Леон Драйзайтль, на счету которого будет 113-114 результативных баллов. Тройку закроет нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, который, по мнению Лущишина, наберёт 109-110 очков.

Лучшим из россиян станет форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, на счету которого окажется примерно 96 результативных баллов и который займёт шестую позицию. Кроме того, журналист считает, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин «выбьет» 92-93 очка и финиширует на 9-м месте. На 11-м будет нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (89-90 очков).

Гонку снайперов выиграет форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, который завершит сезон с 55-56 голами. Вторым будет Драйзайтль (53 шайбы), а тройку замкнёт нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер (48 голов).

По мнению Лущишина, Овечкин финиширует лишь пятым (47-48 шайб), а Макдэвид — шестым (42-43 гола).