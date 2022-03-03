Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол и ассистентский дубль Панарина помогли «Рейнджерс» одержать победу над «Сент-Луисом»

Гол и ассистентский дубль Панарина помогли «Рейнджерс» одержать победу над «Сент-Луисом»
Комментарии

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе «синерубашечников» отличились Алекси Лафренье, Райан Строум, Патрик Немет, Крис Крайдер и Артемий Панарин, а за «Блюз» забрасывали Райан О’Райлли, Иван Барбашёв и Дэвид Перрон.

30-летний российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, отметившийся заброшенной шайбой в пустые ворота, оформил и ассистентский дубль, проведя на льду 20 минут 52 секунды и заработав коэффициент полезности «+2». У него уже 59 (15+44) очков в 49 матчах нынешнего сезона.

Другие российские представители «Сент-Луиса» — Павел Бучневич и Владимир Тарасенко набранными очками не отметились и продемонстрировали показатели полезности «-2» и «-3» соответственно.

Ворота «Нью-Йорка» в этом матче защищал Игорь Шестёркин, отразивший 28 бросков из 31. У его визави из «Сент-Луиса» Вилле Хуссо – 24 из 28.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2022, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Лафренье (Фокс) – 08:55 (5x5)   2:0 Строум (Панарин, Труба) – 36:36 (5x5)   2:1 О'Райлли (Саад, Перрон) – 37:30 (5x5)   2:2 Барбашёв (Кайру) – 38:37 (5x5)   2:3 Перрон (О'Райлли, Парэйко) – 39:44 (5x5)   3:3 Немет (Строум, Хант) – 47:27 (5x5)   4:3 Крайдер (Фокс, Панарин) – 51:40 (5x4)   5:3 Панарин (Фокс) – 58:08 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022