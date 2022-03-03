Гол и ассистентский дубль Панарина помогли «Рейнджерс» одержать победу над «Сент-Луисом»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
В составе «синерубашечников» отличились Алекси Лафренье, Райан Строум, Патрик Немет, Крис Крайдер и Артемий Панарин, а за «Блюз» забрасывали Райан О’Райлли, Иван Барбашёв и Дэвид Перрон.
30-летний российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, отметившийся заброшенной шайбой в пустые ворота, оформил и ассистентский дубль, проведя на льду 20 минут 52 секунды и заработав коэффициент полезности «+2». У него уже 59 (15+44) очков в 49 матчах нынешнего сезона.
Другие российские представители «Сент-Луиса» — Павел Бучневич и Владимир Тарасенко набранными очками не отметились и продемонстрировали показатели полезности «-2» и «-3» соответственно.
Ворота «Нью-Йорка» в этом матче защищал Игорь Шестёркин, отразивший 28 бросков из 31. У его визави из «Сент-Луиса» Вилле Хуссо – 24 из 28.
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