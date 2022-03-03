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«Даллас» на домашнем льду обыграл «Лос-Анджелес». На счету Радулова – победная шайба

«Даллас» на домашнем льду обыграл «Лос-Анджелес». На счету Радулова – победная шайба
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:3.

Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте – отличился канадский форвард «Кингз» Филипп Дано. На старте второго периода хозяева сравняли счёт усилиями Люка Гленденинга, однако затем хоккеисты «Лос-Анджелеса» отметились двумя заброшенными шайбами, авторами которых стал Артур Калиев, благодаря чему гости вели со счётом 3:1. Меньше чем через минуту «Даллас» сократил отставание до одной шайбы благодаря голу Джейсона Робертсона, а под занавес второй двадцатиминутки Райан Сутер сравнял счёт. За 13 секунд до конца периода Александр Радулов вывел «Старз» вперёд, установив в итоге окончательный счёт матча – 4:3.

Напомним, «Лос-Анджелес Кингз» с 65 очками в 55 матчах занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, а «Даллас Старз» (63) – идёт восьмым.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2022, четверг. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Дано (Мур) – 03:58 (5x5)   1:1 Гленденинг (Раффль, Факса) – 20:43 (5x5)   1:2 Калиев – 28:54 (5x5)   1:3 Калиев (Дурзи, Браун) – 33:17 (5x4)   2:3 Робертсон (Хинц, Павелски) – 34:13 (5x5)   3:3 Сутер (Кивиранта, Петерсон) – 39:01 (5x5)   4:3 А. Радулов (Сутер, Бенн) – 39:47 (5x4)
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