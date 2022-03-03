«Даллас» на домашнем льду обыграл «Лос-Анджелес». На счету Радулова – победная шайба

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:3.
Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте – отличился канадский форвард «Кингз» Филипп Дано. На старте второго периода хозяева сравняли счёт усилиями Люка Гленденинга, однако затем хоккеисты «Лос-Анджелеса» отметились двумя заброшенными шайбами, авторами которых стал Артур Калиев, благодаря чему гости вели со счётом 3:1. Меньше чем через минуту «Даллас» сократил отставание до одной шайбы благодаря голу Джейсона Робертсона, а под занавес второй двадцатиминутки Райан Сутер сравнял счёт. За 13 секунд до конца периода Александр Радулов вывел «Старз» вперёд, установив в итоге окончательный счёт матча – 4:3.
Напомним, «Лос-Анджелес Кингз» с 65 очками в 55 матчах занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, а «Даллас Старз» (63) – идёт восьмым.
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