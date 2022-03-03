Светлов: с таким ярким Гусевым могли выигрывать золото Олимпиады

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением об игре форварда СКА Никиты Гусева в первом матче плей-офф КХЛ с минским «Динамо».

«Думаю, определённый оптимизм появился у болельщиков Санкт-Петербурга. Может быть, армейцам Невы немного повезло с соперником – минское «Динамо», как и СКА, играет в атакующий хоккей, поэтому мы и увидели «север – юг» с большим количеством голевых моментов. Но вы посмотрите, насколько агрессивнее в этом размене атаками сырал СКА – 36 бросков армейцев против 15 у минчан.

Были комментарии, что многочисленные легионеры Минска хотят в отпуск? Очень сильно в этом сомневаюсь. В КХЛ собраны крепкие легионеры, которые повышают конкуренцию в Лиге. Другое дело, что есть определённые особенности у канадской тренерской школы – и Минск каждый год на лёгкости выдает старт, но имеет проблемы на финише.

При этом мощно смотрелся и СКА. Ко второму периоду команда разбежалась, был виден контраст с матчем «Ак Барс» – «Авангард», где всё-таки команды не играли, а работали. Когда такие края, как Гусев, Кузьменко или Бурдасов, функционально подготовлены и бегут, соперники просто не понимают, откуда ждать угрозы. Санкт-Петербург показал потенциал.

Шесть очков Гусева? Гусев набрал за два периода столько же, сколько за шесть матчей Олимпиады. Было видно, что он получает удовольствие от игры по атакующей системе. Плюс провёл на льду 21 минуту, тогда как в Пекине в среднем получал 14-15. Для мастера плюс восемь-девять смен за игру – большой бонус. С таким ярким Гусевым могли брать золото Олимпиады», – цитирует Светлова Russia-Hockey.