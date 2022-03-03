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Радулов: 500 матчей в НХЛ — это отличная цифра, но я пытался не думать об этом

Радулов: 500 матчей в НХЛ — это отличная цифра, но я пытался не думать об этом
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Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов прокомментировал победную шайбу в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3), а также рассказал об эмоциях от проведённого 500-го матча в НХЛ.

«500 матчей в НХЛ — это отличная цифра, но я пытался не думать об этом, потому что сейчас нужно думать о победах. В данный момент это самое важное для нас, с учетом положения команды в таблице. Всегда приятно, когда покоряются какие-то достижения, но для меня главным был фокус на сегодняшнем матче», – цитирует Радулова официальный сайт НХЛ.

Напомним, по итогам дня Радулов был признан второй звездой в НХЛ. Его опередил россиянин Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс».

В текущем сезоне Радулов принял участие в 47 встречах и отметился 18 баллами за результативность: забил три гола и отдал 15 передач.

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