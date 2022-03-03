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Кагарлицкий: знаем, как играет «Авангард», два года они точно играют одинаково

Кагарлицкий: знаем, как играет «Авангард», два года они точно играют одинаково
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Авангардом»

«Даже не знаю, что сказать. Проиграли первый матч, хотя хотели победить, выходили заряженным настроем. Может быть, даже немножко перегорели. Долго не играли в такой хоккей, плохо начали и первый период провели так себе. Обидно проигрывать, но серия длится до четыреёх побед, все самое интересное впереди. Будем готовиться к следующей игре.

Хороший хоккей, в принципе мы знаем, как играет «Авангард», два года они точно играют одинаково, ничего принципиально нового нет. Знаем, как будут играть, но во вчерашнем матче они оказались немножко лучше. А мы должны были реализовывать большинство, у нас был шанс в концовке основного времени, мы им не воспользовались. Наверное, все сложилось бы по-другому», – цитирует Кагарлицкого официальный сайт «Ак Барса».

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