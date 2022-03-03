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ЦСКА — «Локомотив». Платная прямая трансляция
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19:15 Мск
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ЦСКА продлил победную серию в первых раундах плей-офф КХЛ до 30 матчей

ЦСКА продлил победную серию в первых раундах плей-офф КХЛ до 30 матчей
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Только что на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился второй матч в рамках первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Победу в матче одержали хозяева в со счётом 4:1.

Эта победа в матчах первых раундов серий плей-офф стала для ЦСКА 30-й подряд. В последний раз армейцы проигрывали в стартовом раунде Кубка Гагарина 11 марта 2014 года во встрече с санкт-петербургским СКА со счётом 4:5 (ОТ). По итогам серии, ЦСКА уступил со счётом 0-4.

В текущей серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 армейцы ведут в серии со счётом 2-0. Следующий матч состоится в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в субботу, 5 марта. Начало — в 19:30 мск.

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