«Каролина» примет «Вашингтон» в рамках стадионной серии на открытом воздухе в 2023 году

«Каролина Харрикейнз» проведёт встречу с «Вашингтон Кэпиталз» в стадионной серии НХЛ 2023 года на спорткомплексе «Картер-Финли» на открытом воздухе. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Стадионная серия 2023 года станет первой игрой с участием «Харрикейнз» на открытом воздухе, что сделает их 28-й командой НХЛ, которая сыграет в одной из них. «Каролина» должна была провести аналогичный матч в 2021 году, но мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса.

Это будет четвертая игра регулярного чемпионата на открытом воздухе для «Кэпиталз», которые выиграли свои предыдущие три матча. Они победили «Питтсбург Пингвинз» (3:1) в Зимней классике НХЛ 2011 года на «Хайнц Филд» в Питтсбурге, «Чикаго Блэкхокс» (3:2) в Зимней классике НХЛ 2015 года в «Национальном парке» в Вашингтоне и «Торонто Мейпл Лифс» (5:2) в стадионной серии НХЛ 2018 года в Аннаполисе, штат Мэриленд.