Овечкин сократил отставание от Ягра в списке снайперов в истории НХЛ до трёх шайб

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз». Идёт второй период, хозяева ведут – 3:0.

На 15-й минуте второй двадцатиминутки заброшенной шайбой удалось отметиться 36-летнему российскому капитану «столичных» Александру Овечкину. Таким образом, Александр сократил отставание от Яромира Ягра, занимающего третью строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ, до трёх шайб.

На счету россиянина теперь 763 заброшенные шайбы, у чешского нападающего – 766 голов. Второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

Таким образом, Овечкин набрал 66-е (33+33) очко в 54-й игре текущего регулярного чемпионата НХЛ и заработал коэффициент полезности «+9» при восьми минутах штрафного времени. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 1386 (763+623) результативных действий.