Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Подколзина принёс победу «Ванкуверу» в матче с «Айлендерс»

Гол Подколзина принёс победу «Ванкуверу» в матче с «Айлендерс»
Комментарии

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:3.

Первый гол в матче забили хозяева – отметился Ноа Добсон на 24-й минуте. На 28-й минуте счёт сравнял Брэд Хант, на 32-й минуте вперёд хозяев вывел Джей Ти Миллер. На 38-й же минуте Кайл Палмьери вновь сравнял счёт в игре. А на 42-й минуте хозяев вперёд вывел Энтони Бовиллье. На 50-й минуте счёт стал равным благодаря голу Нильса Хёгландера.

Примечательно, что победную для гостей шайбу забросил российский нападающий Василий Подколзин. Ему удалось отметиться на 51-й минуте. Голевую передачу же ему отдал Бо Хорват.

Российский голкипер хозяев Семён Варламов совершил 34 сейва.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2022, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Добсон (Нельсон, Грин) – 23:37 (5x5)   1:1 Хант – 27:19 (5x5)   1:2 Миллер (Бёзер, Хьюз) – 31:50 (5x5)   2:2 Палмьери (Пелеч, Пажо) – 38:20 (5x5)   3:2 Бовиллье – 41:49 (5x5)   3:3 Хёгландер (Гарланд, Хьюз) – 49:34 (5x5)   3:4 Подколзин (Хорват) – 50:19 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022