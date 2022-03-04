Гол Подколзина принёс победу «Ванкуверу» в матче с «Айлендерс»

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:3.
Первый гол в матче забили хозяева – отметился Ноа Добсон на 24-й минуте. На 28-й минуте счёт сравнял Брэд Хант, на 32-й минуте вперёд хозяев вывел Джей Ти Миллер. На 38-й же минуте Кайл Палмьери вновь сравнял счёт в игре. А на 42-й минуте хозяев вперёд вывел Энтони Бовиллье. На 50-й минуте счёт стал равным благодаря голу Нильса Хёгландера.
Примечательно, что победную для гостей шайбу забросил российский нападающий Василий Подколзин. Ему удалось отметиться на 51-й минуте. Голевую передачу же ему отдал Бо Хорват.
Российский голкипер хозяев Семён Варламов совершил 34 сейва.
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