Кожевников: Гусев, Коростелёв и Голдобин по стилю — из советской школы хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал начало плей-офф Кубка Гагарина — 2022.



«Нравится ли старт плей-офф КХЛ? Если учесть, что команды почти полтора месяца не играли, то видим хоккей нормального уровня. Весело стартовали серии «Магнитка» — «Ак Барс», «Динамо» — «Северсталь» и СКА — Минск, но в остальных матчах видим закрытый хоккей образца Пекина — на минимальные счета. Впрочем, от «Трактора», «Сибири», ЦСКА и «Локомотива» именно такой стиль и ожидался.



«Магнитка» забросила «Барысу» шесть шайб. Сюрприз? Для меня сюрприз, что после большого перерыва очень уверенно сыграл олимпийский чемпион Кошечкин. Хотя у вратарей, тем более таких опытных, особая психология, в ней со стороны не разобраться.



У «Магнитки» мне очень нравятся молодые нападающие Коростелёв и Голдобин, их в этом сезоне раскрыли. Талантливые, авторские края, могут нарисовать гол-шедевр. Того же Коростелёва запомнил ещё по «Адмиралу», когда в ворота «Ак Барса» он забросил самую красивую шайбу чемпионата. Моё мнение: именно на таких эффектных нападающих стране необходимо делать ставку, они развивают школу хоккея.



К слову, вспомнил, как накануне шесть очков в одном матче набрал Гусев из СКА. Вот ещё один творческий хоккеист, по стилю — из советской школы хоккея. Мы обязаны больше говорить о таких игроках, как Гусев, Коростелёв или Голдобин, именно они обеспечивают преемственность поколений. Челноков и трудовиков тоже уважаю, но они — всё-таки свита.



2-0 ЦСКА в серии с Ярославлем после московской части серии — сюрприз? «Локомотив» — домашняя команда, не спешил бы её списывать. Пока ЦСКА смотрится хорошо и обеспечивает себе преимущество за счёт результативной игры форварда-ветерана Плотникова. Но в функциональном плане Ярославль способен очень прилично прибавить, на объёме движения переломить серию. Посмотрим.



После Олимпиады у возрастных игроков ЦСКА может наступить спад, но, с другой стороны в январе в Новогорске их здорово нагрузили, физика не ушла. Посмотрим.



Пока у Плотникова, Слепышева, Окулова и Ко не вижу большой кадровой поддержки. Для меня странно, что летом армейцы расстались с теми же Голдобиным и Коростелёвым. Если бы эти таланты были в составе ЦСКА, то никаких проблем с атакой у армейцев в этом сезоне не возникло бы, по меркам КХЛ она была бы неудержимой», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.