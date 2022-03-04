Малкин был признан второй звездой прошедшего игрового дня в НХЛ
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал второй звездой прошедшего игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.
35-летний форвард забросил шайбу и отдал две голевые передачи в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг», который завершился победой «Пингвинз» со счётом 5:1.
Первой звездой дня был признан голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Витек Ванечек, отразивший 36 бросков по воротам во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (4:0). Третья звезда дня — вратарь «Аризоны Койотс» Карел Веймелка, совершивший 42 сейва в игре с «Колорадо Эвеланш» (2:1).
В текущем регулярном сезоне Малкин принял участие в 20 встречах, в которых забросил 10 шайб и отдал 14 голевых передач при общей полезности «-3».
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